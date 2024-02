Φιλιππίνες: Νεκρή 80χρονη και τραυματίες από κατάρρευση εξώστη σε εκκλησία – Αποδίδεται σε τερμίτες

Εξώστης καθολικής εκκλησίας κατέρρευσε, προκαλώντας τον θάνατο ηλικιωμένης γυναίκας και τραυματίζοντας 63 κατά τη διάρκεια Λειτουργίας στις Φιλιππίνες την οποία παρακολουθούσαν 400 άτομα, για την «Τετάρτη των τεφρών», θρησκευτική γιορτή της Καθολικής Εκκλησίας που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής.

BREAKING NEWS: 1 dead in St. Peter the Apostle Church ash Wednesday tragedy in San Jose del Monte, Bulacan, SJDM Mayor Art Robes says.



80-year old Luneta Morales did not survive injuries she sustained when the second floor of the church collapsed this morning during an Ash… pic.twitter.com/xFbl5qkcVt