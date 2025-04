Φιλιππίνες: «Ξύπνησε» το ηφαίστειο Μπουλουσάν – Αύξησαν το επίπεδο συναγερμού οι Αρχές

Οι Αρχές στις κεντρικές Φιλιππίνες αποφάσισαν να αυξήσουν το επίπεδο συναγερμού στο ηφαίστειο στο όρος Μπουλουσάν, καθώς εκτόξευσε μια στήλη τέφρας 4,5 χιλιομέτρων το πρωί της Δευτέρας.

Μάλιστα εξέδωσαν προειδοποίηση για τους κατοίκους να παραμείνουν εκτός της ζώνης κινδύνου των 4 χιλιομέτρων.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) αύξησε το επίπεδο συναγερμού στο Μπουλουσάν από 0 σε 1 στη δική του κλίμακα πέντε βαθμών, σηματοδοτώντας ηφαιστειακή αναταραχή χαμηλού επιπέδου και προειδοποιώντας για πιθανές φρεατικές εκρήξεις.

Πριν από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε μεταξύ 4:36 π.μ. και 5:00 π.μ. της Δευτέρας, το ινστιτούτο είχε καταγράψει 53 ηφαιστειακούς σεισμούς σε διάστημα 24 ωρών και οι τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν δραστηριότητα στο ηφαίστειο.

Το Phivolcs προέτρεψε επίσης σε επαγρύπνηση εντός μιας εκτεταμένης ζώνης κινδύνου 2 χιλιομέτρων στον νοτιοανατολικό τομέα του ηφαιστείου λόγω του κινδύνου που προκύπτει από βράχους και άλλα αντικείμενα που εκτοξεύονται από το ηφαίστειο.

Οι αρχές πολιτικής αεροπορίας κλήθηκαν να προειδοποιήσουν τους πιλότους να μην πετούν κοντά στην κορυφή του Μπουλουσάν.

Το Μπουλουσάν είναι ένα από τα 24 ενεργά ηφαίστεια στις Φιλιππίνες. Η χώρα βρίσκεται στο «δαχτυλίδι της φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου η ηφαιστειακή δραστηριότητα και οι σεισμοί είναι συνηθισμένοι.

Πηγή: Reuters

