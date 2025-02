Ευρωπαϊκή απάντηση στους δασμούς Τραμπ: Συνάντηση Φον ντερ Λάιεν με Τζέι Ντι Βανς – Η ΕΕ έτοιμη για αντίποινα

Από τις 12 Μαρτίου, οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν την επιβολή επιπλέον δασμών της τάξης του 25% σε χάλυβα και αλουμίνιο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως είναι μόνο η αρχή, ώστε να ξαναγίνει η Αμερική πλούσια. Ο κηρυγμένος, πλέον, εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ, βάζει στο στόχαστρο τις χώρες παραγωγής, αυτών των πρώτων υλών, με την Αυστραλία να ζητά την εξαίρεσή της. Η Ε.Ε., δια στόματος Φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζει τους δασμούς άδικους και αντιπαραγωγικούς και δηλώνει έτοιμη να απαντήσει. Στο ίδιο μήκος κύματος Καναδάς και Νότια Κορέα.

Το στίγμα που εκπέμπει, για την ώρα τουλάχιστον, η Ε.Ε είναι ξεκάθαρο, και είναι αυτό της σκληρής απάντησης.

Η Πρόεδρος της ΕΕ εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Όπως δήλωσε σήμερα (11/2) η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν «η ΕΕ θα ενεργήσει για να διασφαλίσει τα οικονομικά της συμφέροντα. Θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μας», επισημαίνοντας ότι δεν θα μείνουν αναπάντητοι οι δασμοί Τραμπ.

Η πρόεδρος της ΕΕ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο Τζει Ντι Βάνς, στο Παρίσι στο περιθώριο της Συνόδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Για μια «καλή συζήτηση» όσον αφορά τις κοινές προκλήσεις ΕΕ και ΗΠΑ, έκανε λόγο η Φον ντερ Λάιεν. Μετά τη συνάντηση, με μια λιτή ανάρτηση στο «Χ» ανέφερε:

«Καλώς ήρθατε στην Ευρώπη Αντιπρόεδρε Βανς. Σας ευχαριστούμε για την καλή συζήτηση σχετικά με τις κοινές μας προκλήσεις ως σύμμαχοι. Από την ασφάλεια και τη σταθερότητα μέχρι τη μεγάλη υπόσχεση της τεχνολογίας και την κρίσιμη πρόκληση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας εκτός αγοράς. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και με εσάς. Θα τα ξαναπούμε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου».

