Έξι νεκροί στο επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Πλίμουθ – Μεταξύ τους και ένα παιδί

Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανακοίνωσε ότι συνολικά έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς στο Πλίμουθ.

Ανταπόκριση από το Λονδίνο, Ευδοξία Λυμπέρη

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μόλις οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, δύο γυναίκες και δύο άνδρες ήταν ήδη νεκροί. Ένας ακόμη άνδρας, που πιστεύεται ότι ήταν ο δράστης, ήταν επίσης νεκρός.

Μια ακόμη γυναίκα που ήταν τραυματισμένη, εξέπνευσε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Όλοι πέθαναν από τραύματα πυροβολισμών.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Πλίμουθ Χέραλντ ένα από τα θύματα είναι παιδί κάτω των 10 ετών.

Οι συγγενείς των νεκρών εντοπίστηκαν και ενημερώθηκαν από τους αστυνομικούς.

Η αστυνομία τονίζει ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατικό περιστατικό ενώ η περιοχή στο Κίαμ παραμένει αποκλεισμένη.

#Police have confirmed there were six fatalities, including the suspect, in the firearms incident in the Keyham area of #Plymouth this evening. https://t.co/n7OZwzsHBv pic.twitter.com/KUZpFFn0c5

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην αναρτούν φωτογραφίες ή βίντεο από το περιστατικό που συνέβη λίγο περίπου στις 6μμ τοπική ώρα στο Κίαμ του Πλίμουθ.

Η υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πάτελ, έγραψε στο Twitter: «Το περιστατικό στο Πλίμουθ είναι σοκαριστικό και οι σκέψεις μου είναι με τους πληγέντες.»

The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.

I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.

I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs.

— Priti Patel (@pritipatel) August 12, 2021