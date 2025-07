Eurostat: Μόνο στο 23,6% των νοικοκυριών της ΕΕ υπάρχουν παιδιά – Στο μέσο όρο η Ελλάδα

Στην ΕΕ υπάρχουν σχεδόν 202 εκατομμύρια ιδιωτικά νοικοκυριά, εκ των οποίων μόνο στο 23,6% των νοικοκυριών ζουν παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία του 2024 που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat.

Η Ελλάδα κατέγραψε ποσοστό 25,7%, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

In 2024, in the EU, there were nearly 202 million private households. 23.6% included children, 76.4% did not. 👨‍👩‍👧🏡



Highest shares of households with children in:



🇸🇰Slovakia (35.6%)

🇮🇪Ireland (31.0%)



Lowest:

🇫🇮Finland (18.0%)

🇱🇹Lithuania (19.6%)



