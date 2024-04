Eurocorps: Ο Πολωνός στρατηγός Πιοτρ Μπλαζέους είναι ο νέος διοικητής του

Ο Πολωνός στρατηγός Πιοτρ Μπλαζέους ανέλαβε τη διοίκηση του Eurocorps (Ευρωπαϊκού Στρατιωτικού Σώματος) μετά την ανάκληση από τη Βαρσοβία και την αποπομπή του προκατόχου του, έπειτα από έρευνα της στρατιωτικής αντικατασκοπείας, ανακοίνωσε σήμερα το ενιαίο επιτελείο που έχει την έδρα του στο Στρασβούργο, στην ανατολική Γαλλία.

“Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που επιλέχθηκα να διοικήσω αυτό το ενιαίο πολυεθνικό επιτελείο”, δήλωσε ο στρατηγός.

“Το Eurocorps είναι ένα ισχυρό και ανθεκτικό αρχηγείο, ικανό να εκπληρώνει τα καθήκοντά του τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για το ΝΑΤΟ”, πρόσθεσε ο στρατηγός Μπλαζέους, ο οποίος υπηρέτησε κυρίως ως γενικός διοικητής της πολωνικής δύναμης στο Αφγανιστάν το 2011 και το 2012.

Κάτοχος διδακτορικού στις πολιτικές επιστήμες, ο 53χρονος στρατηγός Μπλαζέους άρχισε τη στρατιωτική του σταδιοδρομία το 1990. Κατείχε αρκετές θέσεις στο ΝΑΤΟ, προτού γίνει τον Σεπτέμβριο του 2022 ο πρώτος υπαρχηγός του γενικού επιτελείου των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Eurocorps.

Διαδέχεται τον συμπατριώτη του, τον αντιστράτηγο Γιαροσλάβ Γκρομαντζίνσκι, που ανακλήθηκε στη χώρα του την περασμένη εβδομάδα και παύθηκε από τα καθήκοντα του “με άμεση ισχύ” από το πολωνικό υπουργείο Άμυνας. Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά την έρευνα της στρατιωτικής αντικατασκοπείας για την πρόσβαση του αντιστράτηγου Γκρομαντζίνσκι σε πληροφορίες που καλύπτονται από το απόρρητο, έπειτα από “νέες πληροφορίες για τον αξιωματικό”, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας την περασμένη Τετάρτη.

Η Πολωνία ασκεί την εκ περιτροπής διοίκηση του Eurocorps από τον Ιούνιο, η οποία αλλάζει ανά διετία.

