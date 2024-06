Euro 2024: Άγρια επεισόδια πριν από τον αγώνα της Αγγλίας με την Σερβία (video)

Άγρια επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ οπαδών της Αγγλίας και της Σερβίας στη Γερμανία, ενόψει του αγώνα για το Euro 2024, σήμερα Κυριακή (16/6).

Τραπέζια, καρέκλες και μπουκάλια φάνηκε να έχουν εκτοξευθεί ανάμεσα σε δύο ομάδες οπαδών στο Γκελζενκίρχεν. Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο τι πυροδότησε τα επεισόδια, αλλά ένας άνδρας εθεάθη να οδηγείται μακριά με αίμα να τρέχει στο πρόσωπό του.

BREAKING: England & Serbia fans clash in Gelsenkirchen. Tables, chairs, glass bottles all thrown and smashed in a side street just off the main square. German and UK riot police on the scene. pic.twitter.com/oZuGcPjTJQ