Επίθεση στο Χαλέπι εξαπέλυσε η αεροπορία του Ισραήλ – Στόχος για δεύτερη φορά το αεροδρόμιο

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στο Χαλέπι της Συρίας καταστρέφοντας το αεροδρόμιο. Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση που κάνει η αεροπορία του Ισραήλ καθώς πριν από λίγα εικοσιτετράωρα είχε γίνει ανάλογη επίθεση στα αεροδρόμια του Χαλεπίου και της Δαμασκού.

Την είδηση μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ενώ στο Διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί δεκάδες βίντεο που δείχνουν τις φλόγες και τους καπνούς από τις βόμβες.

UPDATE | Footage showing the missile strikes on the Aleppo airport in Syria.

pic.twitter.com/f85J3kZy08