Βρυξέλλες — Ανταπόκριση Ειρήνη Ζαρκαδούλα

Επισπεύδεται η παράδοση 50.000.000 δόσεων εμβολίων της Pfizer/ΒιοΝtech όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Η εταιρεία θα παρέδιδε τα εν λόγω εμβόλια το τέταρτο τρίμηνο, όμως θα παραληφθούν από την ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο (το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο) σημείωσε η κ. Φον Ντερ Λάιεν.

Επιπροσθέτως, υπογράμμισε ότι σήμερα οι εμβολιασμοί στην ΕΕ έφτασαν τα 100.000.000.

Today we have reached 100 million vaccinations in the EU. A milestone we can be proud of!

We are also accelerating the delivery of vaccines.

We spare no effort to ensure that Europeans can be vaccinated as fast as possible. #StrongerTogether

https://t.co/eK09vYhcnG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2021