Eπεισόδια στο Λος Άντζελες: Ο Τραμπ επικαλείται ομοσπονδιακό νόμο για την ανάπτυξη Εθνοφρουράς – Αντίθετος ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ανάπτυξη 2.000 στρατιωτών της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, προκειμένου να καταστείλουν τις διαδηλώσεις που προκλήθηκαν από τις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Η απόφαση αυτή ελήφθη παρά τις αντιρρήσεις του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ έχει ενεργοποιήσει την Εθνοφρουρά για να καταστείλει διαδηλώσεις. Το 2020 ζήτησε από τους κυβερνήτες πολλών πολιτειών να στείλουν στρατεύματα στην Ουάσινγκτον για να απαντήσουν στις διαδηλώσεις που προέκυψαν μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς της Μινεάπολης. Πολλοί από τους κυβερνήτες από τους οποίους ζήτησε συμφώνησαν, στέλνοντας στρατεύματα στην ομοσπονδιακή περιφέρεια. Στους κυβερνήτες που αρνήθηκαν το αίτημα δόθηκε η δυνατότητα να το πράξουν, διατηρώντας τα στρατεύματά τους στο έδαφος της χώρας τους.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Τραμπ ενεργεί σε αντίθεση με τον Νιούσομ, ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες θα διατηρούσε τον έλεγχο και τη διοίκηση της Εθνικής Φρουράς της Καλιφόρνια. Ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι η ομοσπονδιοποίηση των στρατευμάτων ήταν απαραίτητη για την «αντιμετώπιση της ανομίας» στην Καλιφόρνια, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης δήλωσε ότι η κίνηση αυτή ήταν «σκόπιμα εμπρηστική και θα κλιμακώσει μόνο τις εντάσεις».

I voted for this:



The reconquering of Los Angeles.



LA is an American city, built by American men — regardless of what the Government of Mexico or Univision say.



The foreign occupation ends this weekend. pic.twitter.com/x0m1GDMM6w — Theo Wold (@RealTheoWold) June 7, 2025

Οι νόμοι είναι κάπως ασαφείς

Γενικά, οι ομοσπονδιακές στρατιωτικές δυνάμεις δεν επιτρέπεται να εκτελούν καθήκοντα πολιτικής επιβολής του νόμου κατά Αμερικανών πολιτών, εκτός σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

Ένας νόμος του 18ου αιώνα, γνωστός ως «Insurrection Act» (Νόμος για την Καταστολή Εξεγέρσεων), αποτελεί το βασικό νομικό μηχανισμό που επιτρέπει στον πρόεδρο να ενεργοποιήσει τον στρατό ή την Εθνοφρουρά σε περιόδους ανταρσίας ή αναταραχής. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν επικαλέστηκε τον Insurrection Act το Σάββατο.

Αντ’ αυτού, βασίστηκε σε έναν παρόμοιο ομοσπονδιακό νόμο που επιτρέπει στον πρόεδρο να «ομοσπονδιοποιήσει» τις δυνάμεις της Εθνοφρουράς υπό ορισμένες συνθήκες.

Η Εθνοφρουρά είναι ένας υβριδικός οργανισμός που εξυπηρετεί τόσο τα πολιτειακά όσο και τα ομοσπονδιακά συμφέροντα. Συχνά λειτουργεί υπό την πολιτειακή διοίκηση και έλεγχο, χρησιμοποιώντας πολιτειακή χρηματοδότηση. Κάποιες φορές, οι στρατιώτες της Εθνοφρουάς αποστέλλονται από την πολιτεία τους για να εκτελέσουν ομοσπονδιακές αποστολές, παραμένοντας υπό πολιτειακή διοίκηση αλλά χρησιμοποιώντας ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Ο νόμος που επικαλείται η διακήρυξη του Τραμπ θέτει τα στρατεύματα της Εθνικής Φρουράς υπό ομοσπονδιακή διοίκηση. Ο νόμος λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει υπό τρεις συνθήκες: Όταν οι ΗΠΑ δέχονται εισβολή ή κινδυνεύουν με εισβολή, όταν υπάρχει εξέγερση ή κίνδυνος εξέγερσης κατά της εξουσίας της αμερικανικής κυβέρνησης ή όταν ο πρόεδρος αδυνατεί να «εκτελέσει τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών» με τακτικές δυνάμεις.

Αλλά ο νόμος λέει επίσης ότι οι διαταγές για τους σκοπούς αυτούς «εκδίδονται μέσω των κυβερνήσεων των Πολιτειών». Δεν είναι άμεσα σαφές αν ο πρόεδρος μπορεί να ενεργοποιήσει στρατεύματα της Εθνικής Φρουράς χωρίς την εντολή του κυβερνήτη της συγκεκριμένης πολιτείας.

Compton, Los Angeles is quickly turning into a War Zone.



Now businesses are starting to be burned to the ground – it’s going to be a long night. pic.twitter.com/UUtu5QJbkM — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) June 8, 2025

Ο ρόλος των στρατευμάτων της Εθνικής Φρουράς θα είναι περιορισμένος

Ειδικότερα, η διακήρυξη του Τραμπ αναφέρει ότι τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς θα διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο προστατεύοντας τους αξιωματικούς της ICE κατά την επιβολή του νόμου, και όχι ότι τα στρατεύματα θα εκτελούν έργο επιβολής του νόμου.

Ο Steve Vladeck, καθηγητής στο Νομικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Georgetown, ο οποίος ειδικεύεται στη στρατιωτική δικαιοσύνη και το δίκαιο της εθνικής ασφάλειας, λέει ότι αυτό συμβαίνει επειδή τα στρατεύματα της Εθνικής Φρουράς δεν μπορούν νομίμως να συμμετάσχουν σε συνήθεις δραστηριότητες επιβολής του νόμου, εκτός εάν ο Τραμπ επικαλεστεί πρώτα τον νόμο περί εξέγερσης.

Ο Vladeck δήλωσε ότι η κίνηση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο τα στρατεύματα να καταλήξουν να κάνουν χρήση βίας ενώ καλύπτουν αυτόν τον ρόλο «προστασίας». Η κίνηση αυτή θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει προάγγελο για άλλες, πιο επιθετικές αναπτύξεις στρατευμάτων στην πορεία, έγραψε στον ιστότοπό του.

«Δεν υπάρχει τίποτα που θα επιτραπεί σε αυτά τα στρατεύματα να κάνουν που, για παράδειγμα, οι αξιωματικοί του ICE εναντίον των οποίων στρέφονται αυτές οι διαμαρτυρίες δεν θα μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι», έγραψε ο Βλάντεκ.

U.S. Marshals are under attack on the streets of Los Angeles



Neither of the Los Angeles Sheriff nor the Los Angeles Police Department is assisting the outnumbered federal officers



If this isn’t civil war-ish I don’t know what is



pic.twitter.com/ZWPcr9inTO — Phil Holloway ✈️ (@PhilHollowayEsq) June 7, 2025

Τα στρατεύματα έχουν κινητοποιηθεί και στο παρελθόν

Ο νόμος περί εξέγερσης και οι συναφείς νόμοι χρησιμοποιήθηκαν κατά την εποχή των πολιτικών δικαιωμάτων για την προστασία ακτιβιστών και μαθητών που καταργούσαν τον διαχωρισμό των σχολείων. Ο πρόεδρος Dwight Eisenhower έστειλε την 101η αερομεταφερόμενη μονάδα στο Little Rock του Αρκάνσας για να προστατεύσει τους μαύρους μαθητές που ενσωμάτωναν το Central High School, αφού ο κυβερνήτης της πολιτείας ενεργοποίησε την Εθνοφρουρά για να κρατήσει τους μαθητές έξω.

Ο Τζορτζ Μπους χρησιμοποίησε το «Insurrection Act» (Νόμος για την Καταστολή Εξεγέρσεων) για να απαντήσει στις ταραχές στο Λος Άντζελες το 1992 μετά την αθώωση των λευκών αστυνομικών που είχαν καταγραφεί σε βίντεο να ξυλοκοπούν τον μαύρο αυτοκινητιστή Ρόντνεϊ Κινγκ.

Τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί για διάφορες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας COVID, των τυφώνων και άλλων φυσικών καταστροφών. Αλλά γενικά, οι αποστολές αυτές πραγματοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη των κυβερνήσεων των πολιτειών που ανταποκρίνονται.

(AP Photo/Eric Thayer)

Ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει τον στρατό σε αμερικανικό έδαφος

Το 2020, ο Τραμπ ζήτησε από τους κυβερνήτες πολλών πολιτειών να αναπτύξουν τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς τους στην Ουάσινγκτον για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις που προέκυψαν μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς της Μινεάπολης. Πολλοί από τους κυβερνήτες συμφώνησαν, στέλνοντας στρατεύματα στην ομοσπονδιακή περιφέρεια.

Τότε, ο Τραμπ απείλησε επίσης να επικαλεστεί τον νόμο περί εξέγερσης για τις διαδηλώσεις μετά τον θάνατο του Φλόιντ στη Μινεάπολη – μια παρέμβαση που σπάνια παρατηρείται στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία. Αλλά ο τότε υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ αντέδρασε, λέγοντας ότι ο νόμος θα πρέπει να επικαλεστεί «μόνο στις πιο επείγουσες και τρομερές καταστάσεις».

Ο Τραμπ δεν επικαλέστηκε ποτέ τον νόμο για καταστολή εξεγέρσεων κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Όμως, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τη δεύτερη θητεία του, πρότεινε ότι αυτό θα αλλάξει. Ο Τραμπ είπε σε ακροατήριο στην Αϊόβα το 2023 ότι δεν του επέτρεψε να χρησιμοποιήσει τον στρατό για την καταστολή της βίας σε πόλεις και πολιτείες κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του και δήλωσε ότι αν το θέμα τεθεί ξανά στην επόμενη θητεία του, «δεν θα περιμένω».

Ο Τραμπ υποσχέθηκε επίσης να αναπτύξει την Εθνική Φρουρά για να βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων του για την επιβολή της μετανάστευσης και ο κορυφαίος σύμβουλός του Στίβεν Μίλερ εξήγησε πώς θα γίνει αυτό: Τα στρατεύματα υπό συμπαθείς Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες θα στέλνουν στρατεύματα σε κοντινές πολιτείες που αρνούνται να συμμετάσχουν, δήλωσε ο Μίλερ στην εκπομπή «The Charlie Kirk Show», το 2023.

Αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ομοσπονδοποιεί τα στρατεύματα της Εθνικής Φρουράς το Σάββατο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα.

Ο Χέγκσεθ έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι οι εν ενεργεία πεζοναύτες στο Καμπ Πέντλετον βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή και θα κινητοποιηθούν επίσης «αν συνεχιστεί η βία».

The violent mob assaults on ICE and Federal Law Enforcement are designed to prevent the removal of Criminal Illegal Aliens from our soil; a dangerous invasion facilitated by criminal cartels (aka Foreign Terrorist Organizations) and a huge NATIONAL SECURITY RISK.



Under President… — Pete Hegseth (@PeteHegseth) June 8, 2025

