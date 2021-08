Ένοπλη επίθεση στο Πλίμουθ – Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς

ανταπόκριση από το Λονδίνο: Ευδοξία Λυμπέρη

«Σοβαρό και τραγικό» χαρακτηρίζεται το περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κίαμ του Πλίμουθ. Το περιστατικό αφορά πυροβολισμούς και άγνωστο αριθμό νεκρών. Δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό το περιστατικό και πιστεύεται ότι έχει περιοριστεί.

Σύμφωνα με το sky news το άτομο που πυροβολούσε αρχικά είναι ανάμεσα στους νεκρούς άγνωστο ακόμη εάν σκοτώθηκε από την αστυνομία ή όχι.

Υπάρχουν εικόνες στα σόσιαλ μίντια με νεκρούς στον δρόμο ωστόσο η αστυνομία συμβουλεύει να μην αναπαράγονται εικόνες καίω ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί η κατάσταση.

Οι κάτοικοι καλούνται να μείνουν μέσα στο σπίτι τους και να ακολουθούν τις συμβουλές της αστυνομίας.

Ο τοπικός βουλευτής Λουκ Πόλαρντ έγραψε στο Twitter: «Πραγματικά ανησυχητικά νέα που έρχονται από τον Κέιχαμ στο Πλίμουθ».

“Παρακαλώ όλους να παραμείνουν ασφαλείς, να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να ακολουθήσουν τις συμβουλές της αστυνομίας”.

Really worrying news coming out of Keyham in #plymouth. Please can everyone stay safe, stay indoors and follow police advice.

— Luke Pollard MP (@LukePollard) August 12, 2021