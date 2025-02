Εμπορικό πόλεμο στην Ευρώπη κήρυξε ο Τραμπ – Ανακοίνωσε δασμούς 25% σύντομα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα, με την ευκαιρία της πρώτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του στον Λευκό Οίκο, ότι στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα επιβληθούν «σύντομα» τελωνειακοί δασμοί ύψους 25%.

«Λάβαμε την απόφαση και θα την ανακοινώσουμε σύντομα, θα είναι 25%», διαβεβαίωσε ο Τραμπ, ενώ επιτέθηκε στην Ευρώπη, λέγοντας ότι «η ΕΕ δημιουργήθηκε για να πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, τώρα είμαι εγώ ο πρόεδρος».

Πρόκειται για το ύψος δασμών το οποίο αναμένεται να επιβληθεί από τις αρχές Απριλίου επίσης στα καναδικά και μεξικανικά προϊόντα.

Ο Τραμπ είπε ότι οι εισφορές θα εφαρμόζονται «γενικά», αν και ανέφερε συγκεκριμένα ότι θα πλήξουν τις εισαγωγές αυτοκινήτων.

Διευκρίνισε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια διαφορετική περίπτωση από τον Καναδά, ότι μας εκμεταλλεύτηκαν με διαφορετικό τρόπο. «Δεν δέχονται τα αυτοκίνητά μας, τα αγροτικά μας προϊόντα με δικαιολογίες, ενώ εμείς δεχόμαστε όλα τα προϊόντα τους και έχουμε ένα έλλειμμα 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Λατρεύω την Ευρώπη, έχω κάποια καταγωγή από εκεί, όμως η ΕΕ, ας είμαστε ειλικρινείς, σχεδιάστηκε για να προκαλεί μπελάδες στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

