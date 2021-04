Αξιωματούχος ΕΜΑ: Ενδείξεις σύνδεσης του εμβολίου της AstraZeneca με θρομβώσεις

Την είδηση μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Επικαλείται ανώτατο αξιωματούχο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο εμβόλιο της AstraZeneca και τις θρομβώσεις αλλά η αιτία δεν είναι ξεκάθαρη.

#BREAKING European Medicines Agency (EMA) top official says there is link between AstraZeneca Covid vaccine and blood clots, but cause not clear pic.twitter.com/Fb1qftFzS7

Σε συνέντευξή του, ο επικεφαλής των εμβολίων Μάρκο Καβαλέρι δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero ότι «κατά τη γνώμη μου μπορούμε να το πούμε τώρα, υπάρχει μια καθαρή σχέση με το εμβόλιο».

Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε πως παραμένει ασαφές τι προκαλεί αυτή την αντίδραση.

Στη Βρετανία όπου εδρεύει η Astrazeneca εξετάζεται και αναμένεται απόφαση εντός της ημέρας για το εάν το εμβόλιο θα απαγορευτεί για ηλικίες κάτω των 30 ετών καθώς ο κίνδυνος «κρίνεται λίγο πιο περίπλοκος» σε νεότερες ηλικίες. Την αφορμή έδωσε ο αποκαλούμενος ως καθηγητής Lockdown , Neil Ferguson, ο οποίος δήλωσε ότι το εμβόλιο της AstraZeneca μπορεί να μην είναι κατάλληλο για νέους “αν η σχέση του με θρομβώεις αποδειχθεί αληθινή”.

Η αρμόδια βρετανική Αρχή MHRA ανακοίνωσε την Παρασκευή 30 περιπτώσεις θρόμβων εγκεφάλου σε 18,1 εκατομμύρια άτομα εμβολιασμένα με AstraZeneca – περίπου ένα στα 600.000 άτομα (0,00017 τοις εκατό). Επτά άτομα έχουν πεθάνει χωρίς ωστόσο να αποδεικνύεται ότι το εμβόλιο προκαλεί τους θρόμβους στο αίμα.

AstraZeneca's Covid vaccine may not be suitable for young people if its link to blood clots is proven to be truehttps://t.co/y6bhRzUvVj

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 5, 2021