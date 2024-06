Ελβετία: Εντοπίστηκε νεκρός ένας από τους αγνοούμενους από τις πλημμύρες – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

Η σορός ενός από τους ανθρώπους που αγνοούνταν μετά τις καταρρακτώδεις πλημμύρες στη βορειοανατολική Ελβετία εντοπίστηκε σήμερα, ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό άλλων δύο ανθρώπων.

Καταιγίδες και πολύ έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην κοιλάδα Μεσολτσίνα, ιταλόφωνη ορεινή περιοχή στο καντόνι Γκριζόν.

Το χωριό Σορτέ ήταν από εκείνα από επλήγησαν ιδιαίτερα από την κακοκαιρία, με πολλά σπίτια και οχήματα να παρασύρονται.

«Τις προηγούμενες ώρες εντοπίσαμε ένα πτώμα», είπε ο διευθυντής επιχειρήσεων Βίλιαμ Κλοτέρ της αστυνομίας του καντονιού σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε ένα γειτονικό χωριό.

Ένα τέταρτο άτομο, μια γυναίκα που είχε επίσης δηλωθεί αγνοούμενη, «βρέθηκε ζωντανή» και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι επιχειρήσεις έρευνας ξεκίνησαν ξανά σήμερα, με την ελπίδα να βρεθούν τα άλλα δύο άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα (…) και γι’ αυτό είμαι εδώ για να φέρω την αλληλεγγύη του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (κυβέρνησης) σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε ο Ελβετός υπουργός Εσωτερικών.

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Ελβετίας τις τελευταίες ημέρες. Η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους αποκόπηκε και διακόπηκαν οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.

The famous Swiss ski resort of Zermatt was isolated due to landslides and floods, which made roads and railways impassable on June 21.



This is the last train out of the town as the Vispa River flooded it, cutting it off from the world.