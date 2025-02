Έκτακτο ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 6 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες, για Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια

Πριν από λίγο, ο Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε την απόφασή του να συγκαλέσει ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 6 Μαρτίου, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη καμπή τόσο για την Ουκρανία όσο και για το ευρύτερο τοπίο της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη που γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την ήπειρο, καθώς οι ηγέτες αντιμετωπίζουν κλιμακούμενες προκλήσεις και την ανάγκη για μια ενιαία απάντηση.

Η δήλωση του Κόστα αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα της τρέχουσας κατάστασης, περιγράφοντάς την ως «καθοριστική στιγμή» για την Ουκρανία και την ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, που πλέον αποτελεί μια διαρκή πληγή στο ανατολικό μέτωπο της ηπείρου, έχει επιπτώσεις που απειλούν τη σταθερότητα πέρα από τα σύνορά της. Η απόφαση να συγκληθεί αυτή η ειδική συνάντηση υποδηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν πλήρη επίγνωση των διακυβευμάτων και είναι έτοιμοι να αναλάβουν αποφασιστική δράση.

I have decided to convene a special European Council on 6 March.



We are living a defining moment for Ukraine and European security.



In my consultations with European leaders, I’ve heard a shared commitment to meet those challenges at EU level: strengthening European Defence…