Έξι συλλήψεις στο Λονδίνο σε διαδηλώσεις για τον Τόμι Ρόμπινσον

Με έξι συλληφθέντες ολοκληρώθηκαν οι διαδηλώσεις στο κέντρο του Λονδίνου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σύλληψη για το περιστατικό όπου πυροδοτήθηκε φωτοβολίδα, μια σύλληψη κοντά στο Waterloo μετά από φτύσιμο αστυνομικού και τρεις συλλήψεις στο Whitehall μετά την είσοδο διαδηλωτών του Stop the Isolation στο χώρο της συγκέντρωσης Stand Up To Racism κατά παράβαση των όρων των διαδήλωσεων. Η τελευταία σύλληψη έγινε για παραβίαση των όρων του νόμου περί δημόσιας τάξης σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ανταπόκριση: Ευδοξία Λυμπέρη

Οι διαδηλωτές του κινήματος Stop the Isolation συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου για να υποστηρίξουν τον ακροδεξιό Τόμι Ρόμπινσον, ενώ αντι-διαδηλωτές ενάντια του ρατσισμού συγκεντρώθηκαν επίσης, καθώς η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέπτυξε επιπλέον αστυνομικούς για να κρατήσει τις αντίπαλες ομάδες μακριά.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι έξω από τον σταθμό Waterloo, πολλοί φορώντας καπέλα με το σύνθημα «MEGA – Make England Great Again» (Κάντε την Αγγλία Μεγάλη Ξανά) και αυτοκόλλητα «I am Tommy». Το πλήθος κρατούσε σημαίες της Αγγλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ φώναζε «Ω, Τόμι Τόμι» και «θέλουμε τον Τόμι έξω», ζητώντας την αποφυλάκιση του Ρόμπινσον ο οποίος εκτίει φυλάκιση 18 μηνών για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Οι διαδηλωτές της Stop the Isolation διατείνονται ότι ο ακροδεξιός Ρόμπινσον είναι πολιτικός κρατούμενος.

Από την άλλη πλευρά οι διαδηλωτές από το κίνημα Stand Up to Racism με συνθήματα εναντίον του ρατσισμού κάλεσαν τον κόσμο να συσπειρωθεί εναντίον του νεοφασισμού και τη ακροδεξιάς ρητορικής που αυξάνει. «Ο Τόμι Ρόμπινσον δεν νοιάζεται για τα προβλήματα σας, νοιάζεται για το πως θα τα εκμεταλλευτεί», είπε η Τζες Μπαρνάρντ μέλος του Εργατικού κόμματος στο πλήθος.

