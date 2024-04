Έξι μήνες πολέμου Ισραήλ – Χαμάς: Ο απολογισμός σοκάρει – Οι διαδηλώσεις για την απελευθέρωση των ομήρων εντείνονται

O πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας συμπλήρωσε έξι μήνες και η επέτειος συμπίπτει με μια πολλοστή προσπάθεια για ανακωχή που θα συνδέεται με την απελευθέρωση ομήρων καθώς συναντώνται διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου, του Κατάρ, του Ισραήλ και της Χαμάς στο Κάιρο. Τουλάχιστον 35 χιλιάδες νεκροί άμαχοι, ένας ολόκληρος λαός στο έλεος του λιμού και των ασθενειών και ο παλαιστινιακός θύλακας σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένος είναι ο μέχρι τώρα οδυνηρός απολογισμός, από το πρωί της 7ης Οκτωβρίου του 2023, όταν τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν στο έδαφος του Ισραήλ.

Σχεδόν 1.200 Ισραηλινοί έχασαν τη ζωή τους, πολλοί εκ των οποίων έχουν υποστεί φρικτά βασανιστήρια, ενώ δεκάδες άλλοι πιάστηκαν όμηροι της Χαμάς. Έξι μήνες μετά, η Ισραηλινή Μειράβ Γκονέν περιμένει ακόμα την 23χρονη κόρη της να γυρίσει.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέπτεται τα κιμπούτζ και υπόσχεται εκδίκηση και εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης, ξεκινώντας σαρωτικά χτυπήματα στη Γάζα, μία λωρίδα γης στην οποία μένουν υπό άθλιες συνθήκες περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι.

Επί έξι μήνες, το Τελ Αβίβ βομβαρδίζει ανελέητα τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ πραγματοποιεί και στοχευμένες επιθέσεις για την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς. Στο στόχαστρο έχουν μπει τα τούνελ και άλλες υποδομές της Χαμάς. Όμως, οι διαρκείς βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει σχεδόν το 60% των υποδομών της Λωρίδας της Γάζας. Μεταξύ τους, το μεγαλύτερο νοσοκομείο, το αλ Σίφα.

Το Τελ Αβίβ ισχυρίζεται ότι έχει σκοτώσει πάνω από 12.000 μέλη της Χαμάς. Η Χαμάς υποστηρίζει ότι έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 33 χιλιάδες Παλαιστίνιοι τους έξι μήνες του πολέμου. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν γίνει πρόσφυγες στη χώρα τους. Σχεδόν όλος ο πληθυσμός έχει μεταφερθεί στα νότια. Ζουν σε σκηνές, δεν έχουν τρόφιμα και αντιμετωπίζουν καθημερινά το θάνατο είτε από την πείνα είτε από τους βομβαρδισμούς.

Έξι μήνες μετά το χτύπημα της Χαμάς, η δυσανάλογη απάντηση του Τελ Αβίβ έχει δυσαρεστήσει τους συμμάχους αλλά και τους πολίτες.

Κάθε βδομάδα, στο Τελ Αβίβ, χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους ζητώντας την παραίτηση του Νετανιάχου, το τέλος του πολέμου και την επιστροφή των δεκάδων ομήρων που παραμένουν στη Γάζα. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, σήμερα οι διαδηλωτές είναι περισσότεροι από ποτέ.

Massive protest in Israel in front of the Knesset, calling for the release of the hostages and elections. pic.twitter.com/ftaSB7JTXj