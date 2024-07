Έκκληση Μπορέλ να τερματιστεί «η τρέλα» στη Γάζα μετά τον νέο ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε χθες Σάββατο να εξευρεθεί «πολιτική λύση» για τερματιστεί «η τρέλα» στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τον πολλοστό βομβαρδισμό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ που έβαλε στο στόχαστρο σχολείο, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι, σύμφωνα με πηγές από τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Πρέπει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός τώρα. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό. Πρέπει να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους άμαχους σε μεγάλη κλίμακα. Μόνο πολιτική λύση μπορεί να βάλει τέλος σε αυτή την τρέλα», έκρινε ο κ. Μπορέλ μέσω X.

«Ακόμη μια επίθεση εναντίον σχολείου που χρησιμοποιείτο ως καταφύγιο εσωτερικά εκτοπισμένων στη Χαν Γιούνις (…) Την ίδια στιγμή, ο ήδη πολύ ευάλωτος πληθυσμός καλείται να εκτοπιστεί ξανά και ξανά και δεν υπάρχει τέλος ενόψει», τόνισε ακόμη ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Ceasefire has to happen now. International Humanitarian Law has to be respected. Humanitarian assistance to civilians needs to be delivered at scale.



Only a political solution will end this madness.



