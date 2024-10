Έκκληση για ειρήνη και δικαιοσύνη απευθύνει ο Γκουτέρες ενόψει της επετείου της 7ης Οκτωβρίου

Σε μήνυμά του για την επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επισημαίνει πως η παγκόσμια καταδίκη των ενεργειών μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος παραμένει σθεναρή, ενώ επισημαίνει ότι η επίθεση άφησε βαθιές πληγές, ενώ επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων.

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή 1.250 και πλέον ανθρώπων και κατά τη διάρκειά της απήχθησαν πάνω από 250 άλλοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, θυμίζει ο επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού.

My message to mark one year since the October 7 attacks. pic.twitter.com/0NPlHyAT6s