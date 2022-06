Λήξη συναγερμού στην Τραφάλγκαρ – Η πλατεία θα ανοίξει εν ευθέτω χρόνω

Λήξη συναγερμού από την αστυνομία στην πλατεία Τραφάλγκαρ. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η αστυνομία παραμένει στην περιοχή, το περιστατικό έληξε και η πλατεία θα ανοίξει εκ νέου εν ευθέτω χρόνω.

Κατά την Telegraph, η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τη φύση του περιστατικού.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η πλατεία Τραφάλγκαρ εκκενώθηκε από την αστυνομία εν μέσω αναφορών για εντοπισμό ύποπτου πακέτου. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, αν και αυτό δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα.

Officers are currently at #TrafalgarSquare where they have evacuated the scene. Please do not travel to the area.

Updates to follow.

— MPS Westminster (@MPSWestminster) June 4, 2022