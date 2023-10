Εισαγγελική παρέμβαση στη Γαλλία – Ζωγράφισαν άστρα του Δαυίδ σε κτήρια

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των εισαγγελικών αρχών στο Παρίσι και σε προάστειά του, καθώς σε αρκετά κτήρια άγνωστοι ζωγράφισαν αστέρια του Δαβίδ, τα οποία θεωρούνται απειλητικά για τους Εβραίους ,εν μέσω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε και αναγραφή του συνθήματος «η Παλαιστίνη θα νικήσει».

Η Ένωση Εβραίων Φοιτητών της Γαλλίας είπε ότι σχεδιάστηκαν για να αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι Εβραίοι αναγκάστηκαν να φορούν τα αστέρια από το ναζιστικό καθεστώς.

«Αυτή η πράξη σήμανσης θυμίζει τις διαδικασίες της δεκαετίας του 1930 και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που οδήγησαν στην εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων. Οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό ήθελαν ξεκάθαρα να τρομοκρατήσουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρόεδρός της Samuel Lejoyeux.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση των περιοχών που σημειώθηκαν τα περιστατικά τα καταδίκασε και ζήτησε από τις αρχές τον εντοπισμό των δραστών και την τιμωρία τους.

La République sera toujours plus forte ! Je condamne avec fermeté ces actes racistes et antisémites. Les coupables doivent être arrêtés et jugés avec la plus grande sévérité; @villesaintouen restera toujours la ville fraternelle, solidaire qui protège tous ses administrés. https://t.co/OMJMPUVhHQ