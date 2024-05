ΕΕ: «Ναι» στη χρήση των εσόδων από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την υποστήριξη της Ουκρανίας

Σε καταρχήν συμφωνία κατέληξαν σήμερα (8/5) τα κράτη-μέλη της ΕΕ, όσον αφορά τη χρήση των έκτακτων εσόδων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, με σκοπό να υποστηρίξουν την Ουκρανία.

Όπως ανακοίνωσε η βελγική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στο «Χ», «οι πρεσβευτές της ΕΕ συμφώνησαν κατ’ αρχήν σε μέτρα που αφορούν τα έκτακτα έσοδα που προέρχονται από τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας. Τα χρήματα θα χρησιμεύσουν για την υποστήριξη της ανάκαμψης και της στρατιωτικής άμυνας της Ουκρανίας στο πλαίσιο της ρωσικής επιθετικότητας».

