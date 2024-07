Ε. Μακρόν για την δολοφονική επίθεση στον Ντ. Τραμπ: «Ευχές για ταχεία ανάρρωση, τραγωδία για τις δημοκρατίες μας»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε σήμερα “ευχές για ταχεία ανάρρωση” στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θύμα απόπειρας δολοφονίας χθες Σάββατο στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, “μια τραγωδία για τις δημοκρατίες μας”, όπως ανέφερε στο Χ.

“Ένας υποστηρικτής (σ.σ. του Τραμπ) πέθανε, πολλοί τραυματίστηκαν. Πρόκειται για μια τραγωδία για τις δημοκρατίες μας. Η Γαλλία μοιράζεται το σοκ και την αγανάκτηση του αμερικανικού λαού”, πρόσθεσε ο Μακρόν.

My thoughts are with President Donald Trump, the victim of an assassination attempt. I send him my wishes for a speedy recovery. A spectator has died, several are injured. It is a tragedy for our democracies. France shares the shock and indignation of the American people.