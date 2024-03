Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ ανακοίνωσε την κατάσχεση 8.000 στρεμμάτων στην κοιλάδα του Ιορδάνη

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε την κατάσχεση 8.000 στρεμμάτων γης στην κοιλάδα του Ιορδάνη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπέρμαχος του εβραϊκού εποικισμού της Δυτικής Όχθης, την ώρα που πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση γης από παλαιστινιακό έδαφος μετά τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Όσλο το 1993, σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση κατά του εποικισμού Peace Now.

🚨 BREAKING: Israeli Govt Declares 8,000 Dunams in Jordan Valley as State Lands 🚨



As Secretary of State Blinken meets with PM Netanyahu, Minister Smotrich announces a significant declaration of state lands.



It's the largest since the Oslo Accords, with 2024 setting a record. pic.twitter.com/0UTeBPOzo7