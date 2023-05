Δυτική Όχθη: Εβραίος έποικος πυροβόλησε Παλαιστίνιο – Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

Καθημερινές είναι πλέον οι ένοπλες συμπλοκές στη Μέση Ανατολή. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή 26/5 ότι ένας Εβραίος έποικος πυροβόλησε και σκότωσε έναν Παλαιστίνιο, ο οποίος προσπάθησε να εξαπολύσει επίθεση με μαχαίρι σε εβραϊκό οικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για τον θάνατο ενός Παλαιστινίου νότια της Χεβρώνας «από σφαίρα της κατοχής», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

BREAKING: An Israeli settler shot dead a Palestinian youth in the illegal 'Tania Amorim' settlement, south of the occupied West Bank city of Hebron. pic.twitter.com/K1yrw6Kj8g