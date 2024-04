Διεθνής κατακραυγή για τον θάνατο 7 εθελοντών στη Γάζα – Ευθύνες στον ισραηλινό στρατό από την εφημερίδα Haaretz

Εντείνεται η οργή κατά του Ισραήλ μετά τον βομβαρδισμό αυτοκινητοπομπής με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Όπως αποκαλύπτεται, τα οχήματα ήταν μακριά το ένα από το άλλο και οι Ισραηλινοί προχώρησαν σε τρία αλλεπάλληλα πλήγματα, προκαλώντας επτά νεκρούς. Το γεγονός αυτό, ενισχύει την άποψη πως η επίθεση ήταν στοχευμένη, με σκοπό να απομακρυνθούν από τη Γάζα οι ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Israel’s deadly attack on World Central Kitchen aid workers in Gaza displays the characteristics of a precision airstrike, indicating that the Israeli military intended to hit these vehicles.



The attack underscores the urgency of the @IntlCrimCourt's Palestine investigation. pic.twitter.com/ahvIybULEH