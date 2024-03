Διαστάσεις εθνικού θέματος λαμβάνει η αλλαγή της ΝΙΚΕ στην εθνική φανέλα της Αγγλίας

Διαστάσεις εθνικού θέματος παίρνει η αλλαγή του σήματος στην φανέλα της εθνικής Αγγλίας καθώς η ΝΙΚΕ άλλαξε τον σταυρό της σημαίας από κόκκινο σε πολύχρωμο.

Ανταπόκριση: Ευδοξία Λυμπέρη

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου υπερασπίστηκε το σχέδιο του Σταυρού του Αγίου Γεωργίου στη νέα στολή της Αγγλίας, λέγοντας ότι “δεν είναι η πρώτη φορά” που χρησιμοποιούνται διαφορετικά χρώματα.

Η νέα εντός έδρας στολή για το 2024 ήταν “ένας φόρος τιμής στην ομάδα που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966” από όπου η Ομοσπονδία είπε ότι εμπνεύστηκε.

Η ανακοίνωση από την Ομοσπονδία έρχεται μετά και από την παρέμβαση του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ ο οποίος είπε νωρίτερα στους δημοσιογράφους ότι η εθνική σημαία δεν πρέπει να “αλλοιώνεται”. Ο κ. Σούνακ δήλωσε ότι “προτιμά το πρωτότυπο” και ότι η εθνική σημαία αποτελεί “πηγή υπερηφάνειας” και ταυτότητας.

Το θέμα ανακίνησε ο Κιρ Στάρμερ σε αποκλειστική του συνέντευξη στη Σαν όπου ζήτησε να καταργηθεί η νέα στολή της Αγγλίας για το Euro, μετά την απόφαση να αντικατασταθεί ο παραδοσιακός κόκκινος και άσπρος σταυρός του Αγίου Γεωργίου στη φανέλα των ποδοσφαιριστών με τον νέο πολύχρωμο στα χρώματα του μωβ.

Στη διάρκεια της μέρας πολλοί πολιτικοί έχουν αναφερθεί με κριτικό τρόπο εναντίον της αλλαγής στο εθνόσημο της εθνικής ομάδας μέσω δηλώσεων τους και με παρεμβάσεις στα κοινωνικά δίκτυα, όπως η υπουργός για τον τον Αθλητισμό και τα ΜΜΕ, Λούσι Φρέιζερ.

Fans should always come first, and it’s clear that this is not what fans want.



Our national heritage – including St George’s Cross – brings us together. Toying with it is pointless and unnecessary. https://t.co/QbIEZrrlnO