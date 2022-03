Ουκρανία: «Διαρροή αμμωνίας» σε χημικό εργοστάσιο στην πόλη Σούμι

Τοξική αμμωνία διαρρέει από το πρωί σε χημικό εργοστάσιο στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και κάλεσαν τους κατοίκους της πόλης Νοβοσέλιτσα να αναζητήσουν καταφύγιο από τη χημική ουσία, ιδίως σε υπόγειους και ισόγειους χώρους, και να αποφύγουν οπωσδήποτε την έκθεσή τους σε αυτήν — εν μέσω των συνεχιζόμενων σφοδρών μαχών ανάμεσα στις ρωσικές και τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, περιφερειάρχης στη Σούμι, είπε ότι πρέπει να λάβουν μέτρα προστασίας όλοι οι κάτοικοι σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από το εργοστάσιο της Sumykhimprom, η οποία παράγει χημικά λιπάσματα διαφόρων τύπων. Η αμμωνία, ουσία με ιδιαίτερα έντονη οσμή, είναι ελαφρύτερη από το οξυγόνο. Ο κ. Ζιβίτσκι δεν διευκρίνισε πώς προκλήθηκε η διαρροή.

The governor of Sumy Oblast Dmytro Zhyvytsky said on March 21 that ammonia leaked from Sumykhimprom chemical plant at 4:30 a.m. local time as a result of Russian airstrike.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε από την πλευρά του χθες πως «Ουκρανοί εθνικιστές» είχαν «παγιδεύσει» εγκαταστάσεις αποθήκευσης αμμωνίας και χλωρίου της βιομηχανίας Σουμιχιμπρόμ με εκρηκτικά με σκοπό «να προκαλέσουν μαζική δηλητηρίαση» σε περίπτωση εισόδου ρωσικών μονάδων στην πόλη.

#UPDATE: Governor of Sumy in eastern Ukraine reports a ammonia leak at the Pat Sumykhimprom chemical plant as clashes continue in the area. The affected area is 5km wide and is classed as dangerous due to the leak pic.twitter.com/R5vNRk2ilQ

