Διαμάχη Τραμπ με τον πρόεδρο της FED για τους δασμούς: «Κόψε τα επιτόκια Τζερόμ και σταμάτα τα πολιτικά παιχνίδια»

Εντείνεται η κόντρα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της FED με επίκεντρο τους δασμούς που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ κάλεσε τον Τζερόμ Πάουελ να μειώσει τα επιτόκια τονίζοντας ότι «τώρα είναι η τέλεια στιγμή».

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Μια μεγάλη νίκη για την Αμερική! Μείωσε τα επιτόκια, Τζερόμ, και σταμάτα να παίζεις πολιτικά παιχνίδια!».

Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Πάντα αργεί, αλλά τώρα θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα του και μάλιστα γρήγορα. Οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί, τα επιτόκια έχουν πέσει, ο πληθωρισμός έχει μειωθεί, ακόμα και οι τιμές των αυγών έχουν πέσει κατά 69%, και οι θέσεις εργασίας αυξάνονται – όλα αυτά μέσα σε δύο μήνες. Μια μεγάλη νίκη για την Αμερική! Μείωσε τα επιτόκια, Τζερόμ, και σταμάτα να παίζεις πολιτικά παιχνίδια!».

