Διαμαρτυρία υπέρ της Γάζας στην επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία

Μια διαμαρτυρία από φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές πραγματοποιήθηκε στην επίσημη πρεμιέρα (26/7) του Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ για το 2025.

Διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα, όπως «Αίμα στα Χέρια Σας», ενώ ξεδίπλωσαν πανό με τη φράση «Σταματήστε τη Γενοκτονία».

A protest by pro-Palestinian activists has disrupted the official opening of the 2025 Salzburg Festivalhttps://t.co/D6Ki62Ftix