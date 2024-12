Διαδηλωτές γκρέμισαν άγαλμα του Χαφέζ αλ Άσαντ στα προάστια της Δαμασκού – Ο πρόεδρος παραμένει στην πρωτεύουσα

Διαδηλωτές γκρέμισαν το άγαλμα του πρώην προέδρου της Συρίας Χαφέζ αλ Άσαντ, πατέρα του σημερινού προέδρου της χώρας, στην κεντρική πλατεία του προαστίου Τζερμάνα, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Δαμασκού, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και ακτιβιστές στο πρακτορείο Reuters.

Το προάστιο αυτό κατοικείται κυρίως από Δρούζους. Οι διαδηλωτές, που ζητούσαν την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, κατευθύνθηκαν προς κυβερνητικά κτίρια σε μια περιοχή της πρωτεύουσας όπου έχουν την έδρα τους πολλά παραρτήματα των υπηρεσιών ασφαλείας.

In the heart of Damascus, in the Jaramana neighborhood, the statue of Hafez al-Assad has been toppled.



Damascus is under siege from all sides.