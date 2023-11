Δεύτερη μέρα εκεχειρίας στη Γάζα: Ανταλλαγή 14 Ισραηλινών ομήρων με 42 Παλαιστίνιους κρατουμένους σήμερα

Σε ισχύ για δεύτερο 24ωρο είναι η τετραήμερη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με όλη την υφήλιο να παρακολουθεί με αγωνία την κλεψύδρα του χρόνου, εν αναμονή των νέων απελευθερώσεων ομήρων και φυλακισθέντων Παλαιστινίων που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στις τέσσερις το απόγευμα.

Χθες Παρασκευή (24/11) η Χαμάς -στο πλαίσιο της συμφωνίας- απελευθέρωσε 24 ομήρους, 13 Ισραηλινούς, 10 Ταϊλανδούς και έναν Φιλιππινέζο ενώ λίγο μετά, με την άφιξή τους στο Ισραήλ άρχισε και η απελευθέρωση 39 Παλαιστινίων κρατουμένων. Συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο κομβόι του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ενώ οι συγγενείς των ομήρων δεν έκρυβαν την αγωνία και τη συγκίνησή τους.

Η στιγμή της απελευθέρωσης της πρώτης ομάδας ισραηλινών ομήρων καταγράφεται σε βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς. Ένας ένας παραδίδονται στα χέρια των ανθρώπων του Ερυθρού Σταυρού σε όλα τα στάδια της μεταφοράς τους. Κόσμος πανηγυρίζει και εκείνοι χαιρετούν. Στο Ισραήλ στήνεται γιορτή για την απελευθέρωσή τους, ενώ μετά από τις πρώτες εξετάσεις φαίνεται πως οι περισσότεροι είναι καλά. Παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση και ψυχολογική υποστήριξη. Κάποιοι ήδη συνάντησαν τους συγγενείς τους. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου παρακολούθησε τη διαδικασία από το γραφείο του, μαζί με τους συνεργάτες τους δηλώνοντας ότι δεν θα σταματήσει μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Η επιστροφή όλων των ομήρων είναι στην σκέψη και όλων των Ισραηλινών. Στο χώρο που ήταν συγκεντρωμένοι συγγενείς και κόσμος βρέθηκε το συνεργείο της ΕΡΤ.

«Οι παραδόσεις των ομήρων μπορεί να έχουν ξεκινήσει, όμως οι Ισραηλινοί μαζεύονται ακόμα στις πλατείες και το μόνο το οποίο συζητούν μεταξύ τους είναι ότι θα πάρει πολύς καιρός όχι μόνο να συνέλθουν, αλλά και να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι όμηροι», είπε ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στην εμπόλεμη ζώνη, Γιώργος Σιδέρης.

Πανηγυρισμοί και στη Δυτική Όχθη για τους 39 κρατούμενους που αφέθηκαν ελεύθεροι. Εικοσιτέσσερις γυναίκες και 15 παιδιά, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονταν για χρόνια στη φυλακή, όπως η 24χρονη Μάρα που είχε συλληφθεί στα 16 της χρόνια. Με δάκρυα την υποδέχτηκαν η μητέρα και η αδερφή της. Σήμερα αναμένεται να απελευθερωθούν ακόμη 42 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

The first group of Palestinian detainees was released from Israeli jails as part of a humanitarian pause deal between Hamas and Israel in the Gaza Strip https://t.co/Dgt1c37iGr pic.twitter.com/lCLLpWkmQZ