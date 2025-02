«Δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται δημοσίως με αυτόν τον τρόπο» – Η αντίδραση της Grimes στην εμφάνιση του γιου της με τον Μασκ στον Λευκό Οίκο

Η μουσικός Grimes εξέφρασε ην αντίθεσή της στον τρόπο που εμφανίζει ο Ίλον Μασκ δημόσια τον τετράχρονο γιο τους. Αφορμή για την τοποθέτησή της στάθηκε ανάρτηση χρήστη του X ο οποίος ανέφερε: «Ο Lil X ήταν πολύ ευγενικός σήμερα! Τον μεγάλωσες καλά. Ήταν τόσο χαριτωμένος όταν είπε στον Τραμπ “παρακαλώ συγχωρέστε με, πρέπει να κατουρήσω”».

«Δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται δημοσίως με αυτόν τον τρόπο. Δεν το είχα δει αυτό, ευχαριστώ που με ειδοποίησες. Αλλά χαίρομαι που ήταν ευγενικός», απάντησε.

