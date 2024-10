Δαμασκός: Νεκρός ο γαμπρός του Νασράλα μετά από το ισραηλινό χτύπημα

Ο γαμπρός του Νασράλα, Χασάν Τζαφάρ Κασίρ, σκοτώθηκε στο ισραηλινό πλήγμα στη Δαμασκό, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Afp και του Jerusalem Post.

Ο Χασάν είναι αδελφός του Μοχάμεντ Τζαφάρ Κασίρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα στη Βηρυτό την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της ιρανικής επίθεσης στο Ισραήλ.

Η δολοφονία του αποτελεί άλλο ένα σοβαρό πλήγμα για τη Χεζμπολάχ, καθώς η ηγεσία της σιγά-σιγά εξοντώνεται από τις ισραηλινές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε μια πολυκατοικία στο προάστιο Μεζά της Δαμασκού, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτή ήταν η δεύτερη ισραηλινή επίθεση στη συνοικία αυτή, σε ισάριθμες ημέρες.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι στόχος ήταν μια πολυκατοικία όπου διαμένουν ηγετικά στελέχη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

⚠️Breaking : Israel reportedly targeted in broad daylight a residential area hitting 3 story building in Syria’s capital city of Damascus .



🔴 Reports confirm that there are civilians casualties with huge material damage as you can clearly see !! #Iran #Syria #Damascus pic.twitter.com/5koCvLQEs6