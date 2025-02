Δαμασκός: Αναφορές για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή – Εκρήξεις στα περίχωρά της

Εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (25/2) στα περίχωρα της Δαμασκού, ενώ κάτοικοι της συριακής πρωτεύουσας ανέφεραν χαμηλές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Syria TV έκανε λόγο για ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές νότια της Δαμασκού, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

The Israeli Air Force is currently striking targets to the South of the Syrian Capital of Damascus. pic.twitter.com/EiN7vDfGo4