Δ. Όχθη: Νεκρός σε ισραηλινή επιχείρηση κατάσχεσης «τρομοκρατικών» κεφαλαίων – «2,4 εκατομμύρια ευρώ για τη Χαμάς»

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σε επιδρομή του ισραηλινού στρατού στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, κατά την οποία διεξήχθησαν έρευνες σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος, τα οποία κατηγορούνται από το Ισραήλ ότι μεταφέρουν χρήματα στη Χαμάς, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ένας νεαρός Παλαιστίνιος, ο Χάζεμ Γκατάουι, σκοτώθηκε και 14 άλλοι τραυματίστηκαν, τέσσερις από τους οποίους από σφαίρες, στις συγκρούσεις που ξέσπασαν με τους Ισραηλινούς στρατιώτες.

Israeli occupation forces conducted raids on currency exchange shops in the occupied West Bank, destroying their contents, apprehending owners, and seizing money and gold. pic.twitter.com/HBlgb1sylj