Δ. Όχθη: Μεταμφιεσμένοι σε γιατρούς Ισραηλινοί στρατιώτες εξουδετέρωσαν τρομοκράτη της Χαμάς σε νοσοκομείο

Ισραηλινοί κομάντος μεταμφιεσμένοι σε ιατρικό προσωπικό εισέβαλαν σε νοσοκομείο της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, για να εκτελέσουν τρεις «τρομοκράτες» που συνδέονται με τη Χαμάς. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δημοσιοποιήθηκε από τις παλαιστινιακές αρχές , δώδεκα άνδρες και γυναίκες που φέρουν πολεμικά όπλα και είναι μεταμφιεσμένοι σε ιατρικό προσωπικό ή φορούν πολιτικά, εισέρχονται στις 05:43 σε μονάδα νοσηλείας προτείνοντας τα όπλα.

Israeli special forces disguised as doctors, nurses, cripples & patients stormed the Ibn Sina Hospital in Jenin (the West Bank) last night and liquidated Muhammad Jalamneh, a top commander of Hamas in the West Bank



