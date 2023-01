Bloomberg: O Πούτιν ετοιμάζει νέα επίθεση στην Ουκρανία την άνοιξη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζει νέα επίθεση στην Ουκρανία, η οποία μπορεί να αρχίσει τον Φεβρουάριο–Μάρτιο, γράφει το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο πηγές του Κρεμλίνου (στο άρθρο του Putin Plans New Ukraine Push Despite Losses as He Prepares for Years of War).

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, ο Πούτιν θα επιδιώξει να δείξει ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να αναλάβει εκ νέου την πρωτοβουλία μετά τις αποτυχίες που είχε αρκετούς μήνες και να ασκήσει πιέσεις στο Κίεβο και στους συμμάχους του, να συμφωνήσουν σε κάποια εκεχειρία, η οποία θα επιτρέψει στην Ρωσία να διατηρήσει τον έλεγχο στα εδάφη που κατέλαβε.

Ακόμη και ο Πούτιν δεν μπορεί να αρνηθεί την αδυναμία των ενόπλων δυνάμεων, για την δημιουργία των οποίων χρειάστηκε δεκαετίες, ανέφεραν οι πηγές του πρακτορείου, υπογραμμίζοντας ότι οι συνεχείς αποτυχίες, ανάγκασαν «πολλούς στο Κρεμλίνο να δουν πιο ρεαλιστικά τις άμεσες φιλοδοξίες τους, παραδεχόμενοι, ότι θα ήταν επίτευγμα να διατηρήσουν την υπάρχουσα γραμμή μετώπου».

Νέο κύμα επιστράτευσης είναι πιθανό να αρχίσει την άνοιξη

Ο Πούτιν εξακολουθεί να πιστεύει ότι πιο μεγάλες δυνάμεις και η ετοιμότητα για σημαντικές ανθρώπινες απώλειες θα του δώσουν την δυνατότητα να νικήσει, λένε οι πηγές του πρακτορείου, προσθέτοντας ότι την άνοιξη μπορεί να αρχίσει νέο κύμα επιστράτευσης.

Οι δηλώσεις των πηγών του Bloomberg επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις της Ουκρανίας και των συμμάχων της για επικείμενη επίθεση της Ρωσίας, που μπορεί να αρχίσει πριν παραλάβει το Κίεβο τα άρματα μάχης που έχουν υποσχεθεί να παράσχουν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη.

Αναμένεται ότι τα άρματα μάχης Leopard 2 θα παραδοθούν στην Ουκρανία στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Σε αυτό είχε αναφερθεί και ο υποπυργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους.

Ακριβή χρονοδιαγράμματα παράδοσης των αρμάτων Abrams από τις ΗΠΑ δεν έχουν κοινοποιηθεί, αλλά σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η πράδοση τους θα απαιτήσει μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, DW (ρωσική υπηρεσία), Bloomberg