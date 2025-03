Αζερμπαϊτζάν: Μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Μπακού (video)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στην περιοχή Νιζάμι του Μπακού.

Στην περιοχή βρίσκεται το διυλιστήριο πετρελαίου Heydar Aliyev, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου της χώρας. Στο ίδιο διυλιστήριο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και τον περασμένο Οκτώβριο.

Fire breaks out at at the Heydar Aliyev Oil Refinery in Baku… pic.twitter.com/xVPeJKIZcH