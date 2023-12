ΗΠΑ: Mε σπασμένο ισχίο νοσηλεύεται ο θρύλος του ΝΒΑ Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ – Tραυματίστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας

Ο θρύλος του ΝΒΑ, Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο αφού έσπασε το ισχίο του μετά απο ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λος Άντζελες.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος TMZ, ο 76χρονος πρώην μπασκετμπολίστας που κατέχει το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ πόντων στο ΝBA τραυματίστηκε την ώρα που βρισκόταν στις κερκίδες του γηπέδου.

Kareem Abdul-Jabbar Hospitalized After Falling and Breaking His Hip | Click to read more 👇 https://t.co/3LqT5E8P6A