Ιταλία: Νέο ναυάγιο με 61 αγνοούμενους – Είχαν αποπλεύσει από τη Λιβύη

Νέα ναυτική τραγωδία στη Μεσόγειο καθώς από το ναυάγιο ενός πλοίου στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης αγνοούνται 61 άτομα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες συνολικά 86 μετανάστες είχαν αποπλεύσει με το πλοίο από τη Ζβάρα.

Συνολικά περισσότεροι από 2250 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο φέτος. Ένας δραματικός αριθμός που δυστυχώς δείχνει ότι δεν γίνονται αρκετά για να σωθούν ζωές στη θάλασσα.

Un naufragio al largo della Libia ha provocato 61 dispersi. I #migranti erano partiti in 86 da Zwara.



Sono oltre 2250 le persone che hanno perso la vita nel Med. Centrale quest'anno. Un numero drammatico che purtroppo dimostra che non si fa abbastanza per salvare vite in mare.