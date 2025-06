Αυστραλία: Δικαστήριο καταδίκασε το δίκτυο ABC επειδή απέλυσε δημοσιογράφο έπειτα από τοποθέτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Γάζα

Δικαστήριο της Αυστραλίας καταδίκασε σήμερα το δίκτυο ABC επειδή απέλυσε ραδιοφωνικό παραγωγό έπειτα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδεόταν με τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

I am very disappointed by the ABC’s decision today. pic.twitter.com/2evCSUbmPn