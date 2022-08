Τζο Μπάιντεν: Ο ηγέτης της Αλ Κάιντα Αϊμάν αλ Ζαουάχρι σκοτώθηκε από τις ΗΠΑ στο Αφγανιστάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμά του ανακοίνωσε ότι ο ηγέτης της Αλ Κάιντα, Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, ένας από τους πιο καταζητούμενους τρομοκράτες στον κόσμο, σκοτώθηκε από τις ΗΠΑ το Σάββατο, στο Αφγανιστάν.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι το χτύπημα στην Καμπούλ του Αφγανιστάν έγινε το Σάββατο και πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν θύματα αμάχων. «Αποδόθηκε δικαιοσύνη και αυτός ο ηγέτης των τρομοκρατών δεν υπάρχει πια», είπε χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν τον επικεφαλής της Αλ Κάιντα νωρίτερα φέτος και ότι διεξήχθη αεροπορικό πλήγμα στην Καμπούλ. Σύμφωνα με τον κ. Μπάιντεν, στο αεροπορικό πλήγμα —νωρίτερα ανακοινώθηκε από στελέχη της κυβέρνησής του ότι έγινε με UAV της CIA— δεν έχασε τη ζωή του κανένα μέλος της οικογένειας του επικεφαλής της Αλ Κάιντα. Ο αρχηγός του κράτους διεμήνυσε ακόμη ότι η Ουάσινγκτον δεν θα επιτρέψει το Αφγανιστάν να γίνει ποτέ ξανά ασφαλές καταφύγιο για τρομοκράτες.

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε σε δημοσιογράφους ότι η επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα να εξοντωθεί ο ηγέτης της Αλ Κάιντα έγινε από αέρος και χωρίς να υπάρχει καμιά αμερικανική παρουσία στο πεδίο. Ενώ χαρακτήρισε την παρουσία του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν «ξεκάθαρη παραβίαση» των συμφωνιών που είχε υπογράψει οι Ταλιμπάν με τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ που δεν κατονομαζόταν ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, πιστεύεται ότι σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα της CIA στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, που διεξήχθη το σαββατοκύριακο.

Αυτή είναι η πρώτη γνωστή αμερικανική αεροπορική επιδρομή στην Καμπούλ αφότου ανακατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν πριν από σχεδόν έναν χρόνο, τη 15η Αυγούστου 2021, καθώς αποχωρούσε με εσπευσμένο και χαοτικό τρόπο το διπλωματικό και στρατιωτικό προσωπικό δυτικών κρατών.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, περιορίστηκε από την πλευρά του να επιβεβαιώσει μόνο ότι διεξήχθη αεροπορική επιδρομή με UAV και την καταδίκασε σθεναρά, κάνοντας λόγο περί παραβίασης «των διεθνών αρχών».

Το προφίλ του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι

Ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, Αιγύπτιος χειρουργός, ανέλαβε την ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης μετά τον θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν σε επιχείρηση των αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων στην Αμποταμπάντ του Πακιστάν το 2011. Εάν επιβεβαιωθεί ο θάνατός του, θα πρόκειται για το πιο βαρύ πλήγμα έκτοτε σε βάρος της οργάνωσης στην οποία αποδίδεται ιδίως η ευθύνη για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσινγκτον.

Ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι θεωρείται πως ήταν μαζί με άλλους ηγέτες της Αλ Κάιντα ο αρχιτέκτονας των επιθέσεων του 2000 εναντίον του αμερικανικού πολεμικού πλοίου USS Cole στην Υεμένη (17 αμερικανοί στρατιωτικοί νεκροί, πάνω από 30 τραυματίες) και των επιθέσεων εναντίον των αμερικανικών πρεσβειών στην Κένυα και στην Τανζανία την 7η Αυγούστου 1998 (224 νεκροί, πάνω από 5.000 τραυματίες).

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν στα μέσα του Ιουλίου ότι οι δυνάμεις τους σκότωσαν τον ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) στη Συρία, τον Μάχελ αλ Αγκάλ, επίσης με πλήγμα από αέρος.

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

