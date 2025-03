«Ατζέντα εκεχειρίας»: Τι αναμένεται από τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ρωσίας στο Ριάντ – Ποιοι συμμετέχουν

«Εκεχειρία στον αέρα, στη Μαύρη Θάλασσα ή μόνο στις ενεργειακές υποδομές», βρίσκονται, σύμφωνα με το BBC, στην ατζέντα των αμερικανορωσικών συομιλιών που ξεκίνησαν στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας για τη διευθέτηση της κρίσης στην Ουκρανία. Χωριστές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ βρίσκονται παράλληλα σε εξέλιξη και σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας είναι «παραγωγικές και εστιασμένες».

«Μετά τη συνομιλία Τραμπ-Πούτιν την περασμένη εβδομάδα οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στην εφαρμογή «μιας εκεχειρίας για την ενέργεια και τις υποδομές», σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, Ωστόσο, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Μάικ Γουόλτς, μίλησε για «εναέρια κατάπαυση του πυρός» στο CBS αναφερόμενος στα συνεχή αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας σε «εγκαταστάσεις ενεργειακής υποδομής».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία τηρεί το μορατόριουμε των 30 ημερών για παύση εχθροπραξιών σε ενεργειακές υποδομές που συμφωνήθηκε κατά τη συνομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για παραβιάσεις.

🤬 Russians used a drone in Kherson to hit an already damaged building while ordinary people were repairing the roof. pic.twitter.com/7Phhij33qq

Σύμφωνα με ρωσικές πηγές στη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν πάνω από 220 ουκρανικά drones.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν και για «θαλάσσια εκεχειρία» ενώ οι υπό εξέλιξη συνομιλίες έχουν περιγραφεί ευρέως ως τεχνικές συνομιλίες για την εφαρμογή των πολιτικών συμφωνιών της περασμένης εβδομάδας.

Η Ρωσία φέρεται να επιθυμεί να αναβιώσει τη συμφωνία για τα σιτηρά του 2022, με μεσολάβηση του ΟΗΕ και της Τουρκίας, η οποία επέτρεπε στην Ουκρανία να εξάγει τα σιτηρά της δια θαλάσσης χωρίς να δέχεται επίθεση από τη Ρωσία.

Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία θα εξάγει αγροτικά προϊόντα και λιπάσματα μέσω της Μαύρης Θάλασσας, παίρνοντας «ανάσα» από τις κυρώσεις της Δύσης. Η Ρωσία πάντως, αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία το 2023 διαμαρτυρόμενη ότι οι κυρώσεις εξακολουθούσαν να ισχύουν.

Η αμερικανική πλευρά έχει εκφράσει ελπίδες για «διεύρυνση της μερικής κατάπαυσης του πυρός», ωστόσο ακόμη και μια συμφωνία με επίκεντρο τη Μαύρη Θάλασσα, θα ήταν καλή αρχή αν και πολύ μακριά από τον τερματισμό της χειρότερης σύγκρουσης της Ευρώπης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

The meeting of the russian and US delegations in Riyadh begins today at 9:00 a.m. — russian media.



Saudi Arabian State Security officials reportedly ordered journalists to leave the Ritz-Carlton Hotel. pic.twitter.com/9EEfL1Z7fY