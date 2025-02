Άτυπη Σύνοδος στο Παρίσι – Ουκρανικό, ευρωπαϊκή ασφάλεια και αύξηση των αμυντικών δαπανών

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Βρυξελλών μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει την Ευρώπη από τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του ρωσοουκρανικού πολέμου. Στo επίκεντρο της άτυπης Συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με πρωτοβουλία του Εμάνουελ Μακρόν, βρέθηκαν η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ευρώπη και ΝΑΤΟ αναζητούν κοινό στρατηγικό βηματισμό, ενώ την ίδια ώρα η Μόσχα διαμηνύει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν κανέναν ρόλο στις διαπραγματεύσεις και η Ουάσινγκτον ξεκαθαρίζει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, δεν μπορεί να της επιβληθεί καμία συμφωνία κάθ’ υπαγόρευση, τόνισε από το Παρίσι ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Όπως είπε είναι σαφές ότι πρέπει να στηρίζουμε την Ουκρανία και αυτό είναι δυνατό μόνο αν τη χρηματοδοτούμε.

Πρόσθεσε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ όσον αφορά την ευθύνη για την ασφάλεια της Ουκρανίας. Ευρώπη και ΗΠΑ πρέπει «να ενεργούν πάντα από κοινού» για την ασφάλεια υπογράμμισε.

«Με άλλα λόγια, το ΝΑΤΟ βασίζεται στο γεγονός ότι πάντα ενεργούμε από κοινού και μοιραζόμαστε τον κίνδυνο, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά μας. Αυτό δεν πρέπει να αμφισβητηθεί» ανέφερε ο κ. Σολτς.

Τάχθηκε υπέρ της χαλάρωσης των κανόνων της δημοσιονομικής πειθαρχίας της ΕΕ ούτως ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στις δαπάνες για την παροχή της αμυντικής και οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αν τα ευρωπαϊκά κράτη δαπανούν πάνω από 2% του ΑΕΠ για την άμυνα, η Γερμανία θεωρεί ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί μέρος των ορίων του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η Γερμανία θα συνεχίσει να επενδύει στον στρατό της, η Γερμανία πρέπει επομένως να είναι πιο ευέλικτη με τους δημοσιονομικούς της κανόνες, επεσήμανε.

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία είναι «εντελώς πρόωρη» και «εξαιρετικά ακατάλληλη» όσο ο πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τόνισε ότι η Ουκρανία «πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσει την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την κυριαρχία της και πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει τον δικό της ισχυρό στρατό».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες να αναπτύξουν μεταπολεμικά ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, συμπληρώνοντας ότι είναι πολύ νωρίς για εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των στρατιωτών που το Λονδίνο θα ήταν διατεθειμένο να στείλει.

«Η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο της και είμαι διατεθειμένος να εξετάσω το ενδεχόμενο ανάπτυξης βρετανικών δυνάμεων μαζί με άλλων χωρών, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για βιώσιμη ειρήνη. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει αμερικανικός μηχανισμός ασφαλείας, αφού μόνο οι εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ μπορούν να εμποδίσουν αποτελεσματικά τη Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία», είπε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους στο Παρίσι.

Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να εντείνουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις αμυντικές δαπάνες τους στο εσωτερικό τους, ώστε να προστατευθούν από τη Ρωσία, προειδοποίησε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, μετά την άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι.

«Η Ρωσία απειλεί όλη την Ευρώπη τώρα, δυστυχώς», είπε στους δημοσιογράφους η Φρεντέρικσεν.

Σύμφωνα με τη Δανέζα πρωθυπουργό, μια ταχεία κατάπαυση του πυρός μπορεί να δώσει στη Ρωσία την ευκαιρία να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία ή σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης.

«Δεν βλέπω ενδείξεις ότι οι Ρώσοι θέλουν ειρήνη», υπογράμμισε.

Η Φρεντέρικσεν σημείωσε ότι, αναφορικά με την αύξηση των αμυντικών δαπανών, θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις στην ΕΕ για τους δημοσιονομικούς κανόνες. Τόνισε όμως ότι η συνάντηση στο Παρίσι ήταν «άτυπη» και όχι για να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στο τέλος της έκτακτης συνόδου για την ασφάλεια στο Παρίσι, ότι η Ευρώπη συνειδητοποιεί πως οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ εισέρχονται σε «νέα φάση».

Ηγέτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ συνεδρίασαν στο Παρίσι με στόχο να καθορίσουν μια κοινή απάντηση ώστε να εγγυηθούν την ασφάλεια της γηραιάς ηπείρου και να αντιμετωπίσουν την “επιτάχυνση” της διπλωματικής δράσης της αμερικανικής κυβέρνησης όσον αφορά την Ουκρανία.

Οι διατλαντικές σχέσεις διανύουν μια δύσκολη φάση, καθώς οι πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ ανησυχούν τους Ευρωπαίους, οι οποίοι φοβούνται ότι θα αποκλειστούν από μια διαδικασία για ένα θέμα που αφορά κυρίως αυτούς.

«Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνάντηση αυτή συνειδητοποιούν ότι η διατλαντική σχέση, η Βορειοατλαντική Συμμαχία και η φιλία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εισήλθαν σε μια νέα φάση. Όλοι το διαπιστώνουμε αυτό», δήλωσε ο Τουσκ στους δημοσιογράφους.

Όπως τόνισε, οι συμμετέχοντες στη συνάντηση διαπιστώνουν επίσης «ότι ήρθε η ώρα για μια πολύ πιο σημαντική ευρωπαϊκή ικανότητα αυτοάμυνας».

«Υπήρξε συμφωνία, ομόφωνα, για το γεγονός ότι μια αύξηση, και μια σαφής αύξηση των αμυντικών δαπανών, είναι απολύτως απαραίτητη, και ότι δεν υπάρχει λόγος να θυμώνουμε όταν ένας Αμερικανός σύμμαχος λέει να ξοδέψουμε περισσότερα, να είμαστε πιο δυνατοί, να είμαστε πιο ανθεκτικοί. Οι δηλώσεις αυτές δικαιολογούνται απολύτως από τα γεγονότα», υπογράμμισε ο Τουσκ.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι «υπάρχει μια πολύ σημαντική επιβεβαίωση, ότι οι αμυντικές δαπάνες δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον ως υπερβολικές δαπάνες, επομένως δεν θα κινδυνεύουμε από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος και όλες τις δυσάρεστες συνέπειές της».

Η έκτακτη συνεδρίαση Ευρωπαίων ηγετών τη Δευτέρα (17/2) στη Γαλλία «επιβεβαίωσε» ότι η Ουκρανία «αξίζει την ειρήνη δια της ισχύος», δήλωσαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σε κοινή ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X.

