Απελευθερώθηκε μετά από 37 μέρες διασώστης που επέζησε από την πολύνεκρη ισραηλινή επίθεση κατά των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στη Γάζα

Ένας Παλαιστίνιος διασώστης που επέζησε από την πολύνεκρη ισραηλινή επίθεση εναντίον ομάδας εργαζομένων στον τομέα της υγείας στη νότια Γάζα στις 23 Μαρτίου, απελευθερώθηκε από την ισραηλινή κράτηση μετά από 37 ημέρες, όπως γνωστοποίησε η Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου της Παλαιστίνης (PRCS).

Ο Ασάντ αλ-Νασάρα, οδηγός ασθενοφόρου, ήταν μεταξύ τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιων κρατουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα Τρίτη (29/4), ανέφερε η PRCS.

Εστάλησαν σε νοσοκομείο στην πόλη Ντέιρ ελ Μπάλα της κεντρικής Γάζας για ιατρικές εξετάσεις. Σε ρεπορτάζ από την πόλη, ο Ταρέκ Αμπού Αζούμ του Al Jazeera ανέφερε ότι δήλωσαν πως βασανίστηκαν με «φρικτούς τρόπους» και ότι βρίσκονταν σε άσχημη σωματική και ψυχολογική κατάσταση.

Ο αλ-Νασάρα ήταν ένας από τους 17 εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που δέχθηκαν επίθεση στην περιοχή Τελ αλ Σουλτάν, σε μια επίθεση που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και εκκλήσεις για ανεξάρτητη έρευνα.

Ήταν ένας από τους μόλις δύο εργαζομένους που επέζησαν, καθώς οι άλλοι 15 σκοτώθηκαν.

Ο άλλος επιζώντας, ο Μουνθέρ Αμπέντ, δήλωσε τότε ότι είδε να συλλαμβάνουν, να δένουν και να παίρνουν τον αλ-Νασάρα.

Αρχικά θεωρήθηκε αγνοούμενος, καθώς η σορός του δεν βρισκόταν μεταξύ των νεκρών και μόλις στις 13 Απριλίου, τρεις εβδομάδες μετά την επίθεση, το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι ήταν ζωντανός και βρισκόταν υπό κράτηση.

Η PRCS μοιράστηκε πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν τον αλ-Νασάρα, εμφανώς συγκινημένο, ντυμένο με ένα κατακόκκινο μπουφάν της PRCS, να αγκαλιάζει τους συναδέλφους του μετά από 37 ημέρες κράτησης στο Ισραήλ.

«Είχε συλληφθεί ενώ εκτελούσε το ανθρωπιστικό του καθήκον κατά τη διάρκεια της σφαγής των ιατρικών ομάδων στην περιοχή Τελ Αλ-Σουλτάν του κυβερνείου της Ράφα», ανέφερε η PRCS.

The first moments of colleague Asaad Al-Nsasrah’s arrival and reunion with his teammates following his release today, after 37 days in detention by the occupation forces. He had been arrested while performing his humanitarian duty during the massacre of medical teams in the Tel… pic.twitter.com/TzGHbZHeJl