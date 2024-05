Απάντηση Ράμα στις αντιδράσεις για την επίσκεψή του στην Ελλάδα: Δεν σχετίζεται με εσωτερικά θέματα ή τις ευρωεκλογές

Απάντηση στις αντιδράσεις στη χώρα για την επικείμενη έλευσή του στην Ελλάδα στις 12 Μαΐου, εδωσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα με ανάρτησή του στο X.

It is quite surprising to hear the statements made by the Greek opposition, while I can fully comprehend the perspective conveyed by the Greek Prime Minister. The stark contrast in viewpoints on the same issue sheds light on why some are in opposition while others are entrusted…