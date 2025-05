Απαγωγές με λύτρα κρυπτονομίσματα στη Γαλλία – 60χρονος που του έκοψαν δάχτυλο είναι το τέταρτο θύμα

Η γαλλική αστυνομία ερευνά μια σειρά από απαγωγές επενδυτών που συνδέονται με κρυπτονομίσματα, με τελευταία την υπόθεση 60χρονου που υπέστη ακρωτηριασμό δακτύλου ενώ οι δράστες ζητούσαν λύτρα ύψους 5-7 εκατομμυρίων ευρώ.

O 60χρονος που διατηρούσε μαζί με τον γιο του εταιρεία μάρκετινγκ κρυπτονομισμάτων, κρατήθηκε όμηρος σε σπίτι νότια του Παρισιού για περισσότερες από δύο ημέρες. Απήχθη μέρα μεσημέρι στις 10:30 π.μ. το πρωί της Πέμπτης, καθώς περπατούσε σε έναν δρόμο στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού. Τέσσερις άνδρες με μάσκες του σκι τον ανάγκασαν να μπει σε ένα φορτηγάκι.

Απελευθερώθηκε σε έφοδο της αστυνομίας στις 9 μ.μ. το βράδυ του Σαββάτου. Πέντε ύποπτοι, ηλικίας μεταξύ 20 και 27 ετών, συνελήφθησαν.

Ο εισαγγελέας ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Το θύμα φαίνεται να είναι ο πατέρας ενός άνδρα που έκανε την περιουσία του σε κρυπτονομίσματα, με το έγκλημα να περιλαμβάνει απαίτηση για λύτρα».

Η σύζυγος του θύματος δήλωσε ότι η οικογενειακή εταιρεία μάρκετινγκ κρυπτονομισμάτων στη Μάλτα, είχε δεχθεί απειλές και στο παρελθόν.

Η εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι τα λύτρα ύψους 5-7 εκατομμυρίων ευρώ (4-6 εκατομμύρια λίρες) δεν καταβλήθηκαν.

Ο Ντέιβιντ Μπάλαντ, συνιδρυτής της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Ledger, η οποία αποτιμάται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, απήχθη μαζί με τη σύντροφό του στις 21 Ιανουαρίου στο σπίτι τους στο Μερό, κοντά στην Μπουρζ στην κεντρική Γαλλία. Του έκοψαν επίσης ένα δάχτυλο.

