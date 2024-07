Αντίδραση από το Ισραήλ για τη νέα διαφήμιση της Adidas με την Bella Hadid – «Συγγνώμη για οποιαδήποτε αναστάτωση», λέει η εταιρία

Η Adidas ξεκίνησε μια καμπάνια ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, χρησιμοποιώντας ως πρόσωπο για την διάσημη την Bella Hadid με στόχο να προωθήσει την ρετρό μάρκα παπουτσιών της SL 72 που πρωτοεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου το 1972, όπου Παλαιστίνιοι τρομοκράτες σφαγίασαν 11 Ισραηλινούς αθλητές.

Η διαφήμιση αυτή και η επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο στον λογαριασμό του στο “Χ” αναφέρει πως: «πρόσφατα ξεκίνησε μια νέα καμπάνια για τα παπούτσια για να αναδείξουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972. Έντεκα Ισραηλινοί δολοφονήθηκαν από Παλαιστίνιους τρομοκράτες κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου. Μαντέψτε ποιο είναι το πρόσωπο της καμπάνιας τους; Η Bella Hadid, ένα μισό παλαιστίνιο μοντέλο που έχει ιστορία στη διάδοση του αντισημιτισμού και στην έκκληση για βία κατά των Ισραηλινών και των Εβραίων. Αυτή και ο πατέρας της συχνά προωθούν συκοφαντίες αίματος και αντισημιτικές συνωμοσίες κατά των Εβραίων».

