Άνδρας επιχείρησε να αυτοπυρποληθεί έξω από τον Λευκό Οίκο σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση – Φώναζε «είμαι δημοσιογράφος»

Μία σοκαριστική στιγμή έλαβε χώρα σε φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση στο πάρκο Λαφαγιέτ έξω από τον Λευκό Οίκο, καθώς ένας διαδηλωτής επιχείρησε να αυτοπυρποληθεί.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στα social media διακρίνεται ο άνδρας να κρατάει το αριστερό του χέρι ψηλά καθώς έχει τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ το πλήθος το βρέχει με νερό για να σβήσει τις φλόγες.

An American man attempted to self immolate at a protest in Washington DC. Eyewitness clarified that it was in opposition to biased media coverage of the ongoing G-side in Gaza.



Thank God people were able to set the fire off of him & he was arrested afterwords for questioning pic.twitter.com/wF4NT3Ljky